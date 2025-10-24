MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bugün artık herkes biliyor ki son bir yıldır, ülkemizin gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye' hedefimize yönelik atılan kararlı adımlar, güvenin yeniden tesis edilmesini, vatandaşın devletine daha güçlü bağlarla sarılmasını sağlamıştır." ifadesini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Durmaz, "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" kapsamında Keçiören'de gerçekleştirilen "Derdin Derdimiz" sohbet toplantısına katıldı.

Durmaz, burada yaptığı konuşmada, komşusu açken tok yatanın kendilerinden olmadığı bir kültürden geldiklerini belirterek, "Atalarımız boşuna 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' dememiştir. Pişirdiği bir kap yemeği komşusuyla paylaşmayı, bir sevinç yaşandığında onu ilk komşuya haber vermeyi, bir dert düştüğünde ise 'Ben buradayım' demeyi insanlığın özü sayan bir milletin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.

Anadolu coğrafyasında bin yıldır var olunduğuna işaret eden Durmaz, "Ama bu coğrafya sıradan bir yer değildir. Anadolu, insanlık tarihinin kalbidir, bereketiyle, inancıyla, stratejik konumuyla dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir yerdir. Tarihin her döneminde Anadolu, sorunların da mücadelelerin de merkezinde olmuştur." dedi.

Durmaz, Türkiye'nin gücünü kırmak isteyenlerin yüzyıllardır çeşitli oyunlar oynadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Kimi zaman savaşla, kimi zaman terörle, kimi zaman da ekonomik tuzaklarla hep üzerimize gelmişlerdir. Ama hamdolsun, her defasında karşılarında aziz Türk milletinin inancını, ferasetini, dirayetini bulmuşlardır. Bölmek, parçalamak, kardeşi kardeşe düşürmek isteyen kirli eller hala devrededir, lakin her şeye rağmen Allah'ın izniyle bu topraklarda nifak değil, kardeşlik yeşerecektir. Çünkü Türk milleti asırlardır aynı sofrada ekmeğini paylaşmış, aynı vatan toprağı için can vermiş, aynı semaya el açmış bir millettir."

"Analar huzur istemekte, gençler geleceğe umutla bakmakta"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde coğrafyanın gerçekliği ve ülkenin potansiyeli doğrultusunda yaşananları ele aldıklarını belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Artık yıllardır milletimizin kalbinde biriken yorgunluğun, acının ve kaygının yerine birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını yerleştirme vakti çoktan gelmiş hatta geçmiştir. Yıllarca aramıza serpilmek istenen etnik ve mezhep kökenli fitne el birliğiyle bertaraf edilecektir. Kürt kardeşlerimizi terörle eşitleyen, sorun olarak gören zihniyet, kardeşliğimiz karşısında kaybedecektir. Alevi canlarımızı dışlayan, siyasetlerine alet etmek isteyenlerin son kullanma tarihi çoktan geçmiştir. Bugün artık herkes biliyor ki son bir yıldır, ülkemizin gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye' hedefimize yönelik atılan kararlı adımlar, güvenin yeniden tesis edilmesini, vatandaşın devletine daha güçlü bağlarla sarılmasını sağlamıştır. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde fark etmeksizin analar huzur istemekte, gençler geleceğe umutla bakmakta, milletimiz kardeşlikten yana tavır almaktadır."

Durmaz, sokağın sesini, pazarın nabzını, vatandaşın sıkıntısını duyduklarını, ekonomik zorlukların, hayat pahalılığının farkında olduklarını vurgulayarak, "Bizim anlayışımızda siyaset, rakamlarla, tablolarla değil, insanla, vicdanla ve milletin derdiyle yapılır." ifadesini kullandı.