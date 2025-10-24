Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ülkenin gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin güven tesis ettiğini ve vatandaşların devlete bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Durmaz, birlik ve kardeşlik duygularının önemine değinerek, ekonomik zorlukların farkında olduklarını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bugün artık herkes biliyor ki son bir yıldır, ülkemizin gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye' hedefimize yönelik atılan kararlı adımlar, güvenin yeniden tesis edilmesini, vatandaşın devletine daha güçlü bağlarla sarılmasını sağlamıştır." ifadesini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Durmaz, "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" kapsamında Keçiören'de gerçekleştirilen "Derdin Derdimiz" sohbet toplantısına katıldı.

Durmaz, burada yaptığı konuşmada, komşusu açken tok yatanın kendilerinden olmadığı bir kültürden geldiklerini belirterek, "Atalarımız boşuna 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' dememiştir. Pişirdiği bir kap yemeği komşusuyla paylaşmayı, bir sevinç yaşandığında onu ilk komşuya haber vermeyi, bir dert düştüğünde ise 'Ben buradayım' demeyi insanlığın özü sayan bir milletin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.

Anadolu coğrafyasında bin yıldır var olunduğuna işaret eden Durmaz, "Ama bu coğrafya sıradan bir yer değildir. Anadolu, insanlık tarihinin kalbidir, bereketiyle, inancıyla, stratejik konumuyla dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir yerdir. Tarihin her döneminde Anadolu, sorunların da mücadelelerin de merkezinde olmuştur." dedi.

Durmaz, Türkiye'nin gücünü kırmak isteyenlerin yüzyıllardır çeşitli oyunlar oynadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Kimi zaman savaşla, kimi zaman terörle, kimi zaman da ekonomik tuzaklarla hep üzerimize gelmişlerdir. Ama hamdolsun, her defasında karşılarında aziz Türk milletinin inancını, ferasetini, dirayetini bulmuşlardır. Bölmek, parçalamak, kardeşi kardeşe düşürmek isteyen kirli eller hala devrededir, lakin her şeye rağmen Allah'ın izniyle bu topraklarda nifak değil, kardeşlik yeşerecektir. Çünkü Türk milleti asırlardır aynı sofrada ekmeğini paylaşmış, aynı vatan toprağı için can vermiş, aynı semaya el açmış bir millettir."

"Analar huzur istemekte, gençler geleceğe umutla bakmakta"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde coğrafyanın gerçekliği ve ülkenin potansiyeli doğrultusunda yaşananları ele aldıklarını belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Artık yıllardır milletimizin kalbinde biriken yorgunluğun, acının ve kaygının yerine birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını yerleştirme vakti çoktan gelmiş hatta geçmiştir. Yıllarca aramıza serpilmek istenen etnik ve mezhep kökenli fitne el birliğiyle bertaraf edilecektir. Kürt kardeşlerimizi terörle eşitleyen, sorun olarak gören zihniyet, kardeşliğimiz karşısında kaybedecektir. Alevi canlarımızı dışlayan, siyasetlerine alet etmek isteyenlerin son kullanma tarihi çoktan geçmiştir. Bugün artık herkes biliyor ki son bir yıldır, ülkemizin gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye' hedefimize yönelik atılan kararlı adımlar, güvenin yeniden tesis edilmesini, vatandaşın devletine daha güçlü bağlarla sarılmasını sağlamıştır. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde fark etmeksizin analar huzur istemekte, gençler geleceğe umutla bakmakta, milletimiz kardeşlikten yana tavır almaktadır."

Durmaz, sokağın sesini, pazarın nabzını, vatandaşın sıkıntısını duyduklarını, ekonomik zorlukların, hayat pahalılığının farkında olduklarını vurgulayarak, "Bizim anlayışımızda siyaset, rakamlarla, tablolarla değil, insanla, vicdanla ve milletin derdiyle yapılır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.