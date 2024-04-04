MHP'den Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun Göreve Başladı

MHP'den Suluova Belediye Başkanı seçilen Rıfat Uzun, görevine başladı.

Suluova Adliyesine gelen Uzun mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sümeyye Akgümüş'den aldı.

Uzun, daha sonra partililerle belediye binasına giderek, görevi Belediye Başkan Vekili Mahmut Aslan'dan devraldı.

Uzun, ilçe halkıyla Suluova'da gönül seferberliği hareketi başlattıkları, Suluova'yı hak ettiği yere taşıyacaklarını belirterek, daha yeşil, daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu bir şehir için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra makamda tebrikleri kabul eden Uzun, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.