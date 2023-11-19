Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

SUNUCU ve yazar Metin Uca (62), Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde, önceki gün hayatını kaybeden Metin Uca'nın cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Uca için Kocatepe Camisi'nde öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi. Metnin Uca'nın tabutuna Türk bayrağı ile Fenerbahçe forması örtüldü. Ablası Mehtap Uca Erdoğan, tabutun başında ağladı.

Cami avlusunda bulunan 2 kişi, bağırarak cenaze namazının kılınmaması gerektiğini söyledi. Yakınların ve imamın tepki göstermesi üzerine 2 kişi kaçarak uzaklaştı. Metin Uca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.