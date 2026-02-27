"Futbolda bahis" soruşturmasında Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.