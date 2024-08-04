Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda elendi

(ANKARA) - Milli sporcu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk bireysel erkekler kategorisinin çeyrek finalinde Güney Koreli Kim Woojin'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Okçuluk bireysel erkekler kategorisinde son Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, Güney Koreli rakibi Kim Woojin'e 6-4 mağlup olarak Paris Olimpiyatları'na veda etti.

Milli sporcu Mete Gazoz ilk seti 28-25 kazanarak 2-0 öne geçti. İkinci seti Kim Woojin 29-28 kazandı ve skor 2-2 oldu. Üçüncü seti Kim Woojin 29-26 kazandı. Mete Gazoz dördüncü seti 27-26 kazandı ve skorda 4-4 eşitliği sağladı. Beşinci seti 28-26 kazanan Woojin adını yarı finale yazdırdı.