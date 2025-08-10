Messina'da Asma Köprüye Karşı Protesto

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sicilya'nın Messina kentinde binlerce kişi, İtalya ile Sicilya arasına inşa edilecek dünyanın en büyük asma köprüsünü protesto etti. Hükümetin projeyi onaylamasının ardından gerçekleşen gösterilerde, köprünün çevreye zarar vereceği, deprem riskini artıracağı ve mafya tehlikesini ortaya çıkaracağı iddiaları öne çıktı.

Sicilya'nın Messina kentinde binlerce kişi, İtalya ile Sicilya arasına inşa edilecek asma köprüyü protesto etti.

İtalya'da hükümetin bu hafta, ülke ana karası ile Sicilya Adası'nı karadan bağlayacak ve dünyanın en büyük asma köprüsü olacak projeyi onaylamasının ardından, plana karşı çıkanlar harekete geçti.

Sicilya'nın Messina kentinde toplanan binlerce kişi hükümetin planını protesto etti.

"Messina Boğazı dokunulmazdır" sloganı atan göstericiler "Köprüye hayır" pankartları taşıdı.

Protestocular söz konusu köprünün çevreye zarar vereceğini, deprem riskini ve mafya tehlikesini artıracağını öne sürüyor.

İtalya'da uzun süredir gündemde olan Messina Köprüsü projesi, çevrecilerin karşı çıkması nedeniyle on yıllardır erteleniyordu.

İtalya yönetimi bu hafta, tamamlandığında "dünyanın en büyük asma köprüsü" olacak 3,7 kilometrelik köprü projesini onaylamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Sıcak hava bir ilimizi esir aldı! Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.