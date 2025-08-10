Messina'da Asma Köprüye Karşı Protesto

Sicilya'nın Messina kentinde binlerce kişi, İtalya ile Sicilya arasına inşa edilecek asma köprüyü protesto etti.

İtalya'da hükümetin bu hafta, ülke ana karası ile Sicilya Adası'nı karadan bağlayacak ve dünyanın en büyük asma köprüsü olacak projeyi onaylamasının ardından, plana karşı çıkanlar harekete geçti.

Sicilya'nın Messina kentinde toplanan binlerce kişi hükümetin planını protesto etti.

"Messina Boğazı dokunulmazdır" sloganı atan göstericiler "Köprüye hayır" pankartları taşıdı.

Protestocular söz konusu köprünün çevreye zarar vereceğini, deprem riskini ve mafya tehlikesini artıracağını öne sürüyor.

İtalya'da uzun süredir gündemde olan Messina Köprüsü projesi, çevrecilerin karşı çıkması nedeniyle on yıllardır erteleniyordu.

İtalya yönetimi bu hafta, tamamlandığında "dünyanın en büyük asma köprüsü" olacak 3,7 kilometrelik köprü projesini onaylamıştı.