Merzifon Kaymakamı Karaaslan, şehit ailesi ve gazi ile esnafı ziyaret etti

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, şehit ailesi ve gazi ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Karaaslan, Şehit Jandarma Er Haydar Dirican'ın ailesi ve gazi Fazıl Gök'ü ziyaret etti.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Karaaslan, " Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ailelerimizi ziyaret etmek, dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevidir. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." dedi.

Karaaslan, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yeri sahipleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Esnafla sohbet edip bol kazanç dileğinde bulunan Karaaslan, "Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşımızın yanında olmak. İlçe ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sanayi esnafımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.