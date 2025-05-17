Merve Özbey Kilis'te 19 Mayıs Etkinliklerinde Sahne Aldı

Merve Özbey Kilis'te 19 Mayıs Etkinliklerinde Sahne Aldı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Merve Özbey, Kilis'te düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Merve Özbey Kilis'te sahne aldı.

Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, Merve Özbey, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konsere katılanlara teşekkür ederek, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Bilecen, Merve Özbey'e çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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