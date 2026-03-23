Mersin'de sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası birçok tarım arazisi su altında kaldı. Nektarin ve limon ağaçları ile örtü altında yetiştirilen ürünlerde hasar meydana geldi. Tarım arazilerinin durumu dronla görüntülendi, yetkililerden yardım bekleniyor.

İlçede dün sabah başlayan sağanağın ardından Akarsu, Kelahmet, Halitağa ve Egemen Mahallelerindeki bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

Yağış nedeniyle nektarin ve limon ağaçları ile örtü altında yetiştirilen kavun, kabak, patlıcan ve biberde hasar oluştu.

Egemen Mahallesi Muhtarı Egemen Koyuncu, AA muhabirine, yağışın şiddetli olması nedeniyle tarım arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

Devlet Su İşleri ekiplerinin duruma müdahale ettiğini dile getiren Koyuncu, ilgili kurumlardan yardım beklediklerini anlattı.

Çiftçi Remzi Şen de kavun yetiştirdiği seralarının su altında kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
