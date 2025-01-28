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Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nden 2024 Yılının Kareleri Oylamasına Destek

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Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Göçer, özel kategorilerdeki bazı eserleri seçerek, oylamyı desteklediğini belirtti.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Göçer, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" başlıklı fotoğrafını seçen Göçer, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı karesini oyladı.

Göçer, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Cedi", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki eserlerin birbirinden güzel olduğunu belirten Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Göçer, emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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