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Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı

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Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik rüşvet operasyonunda aralarında gümrük müdürü ve müşavirlerinin de bulunduğu toplam 91 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, reşat altını, 64 tam, 11 yarım ve 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hapların ele geçirildi.

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 114 şüphelinin ardından 8 zanlı daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı, adliyeye çıkarılan 112 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ARALARINDA BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRÜ DE VAR

Hakimlikçe, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da olduğu 24 gümrük görevlisi ile 67 gümrük müşaviri tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 91 şüpheli cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanlığınca, 19 Aralık'ta Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce detayları açıklanan operasyon kapsamında Mersin Uluslararası Limanı'nda faaliyet gösteren görevlilerin, iş sahiplerinden rüşvet aldıklarının belirlenmesinin ardından teknik ve fiziki takip sonucu gümrük müşavirlerinin ve çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük bulunmayan işlemlerden sabit ücret, usulsüzlük halinde işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı tespit edilmişti.

DOLAR, KÜLÇE ALTIN, TABANCA...

Gözaltına alınanlar arasında gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından da olduğu operasyonda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, reşat altını, 64 tam, 11 yarım ve 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği bilgisine yer verilmişti.

Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Haberdeki rakamlar devede kulak) bunlarin üçüncü dereceye kadar mal varlıklarına el konulsun zubukzadeler

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Haber YorumlarıErgün Erkuş:

ASIL BU KADAR ZANLININ AYNI YERDE TOPLANMASI BUNLARI ATIYANLARADA BAKILMALI..

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Haber Yorumlarıosman baser:

tüm kamu kurumlarında orerasyon yapılması dileğimle

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Haber Yorumlarıibrahim halil ateş:

SERMAYE PİYASA KURULUNADA OPERASYON YAPIN BUNLAR DA SIKINTI VAR HEKEM HEYETİNDEKİ DOSYALAR 2,5 SENE ÇIKMIYOR..HEPSİ YALAN DOLAN MAHSUS BEKLETİYORLAR..PARA YİYORLAR

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Haber YorumlarıRealist:

Israille ticareti ifşa ettiklerindendir. Bunlarin yarisindan fazlasi serbest kalir. Yoksa çalan adam zaten birilerine hizmet ettiğinden dokunmazlar.

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Haber YorumlarıFaik Ersöz:

Geriye dönük banka hesapları incelendi mi? Geçmişe dönük e devletten mal varlıkları varsa kaynağı soruldu mu? Önemli olan bu

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

benim memurum isini bilir, T.OZAL

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bu kişileri ceza evinde yatırmayın. maden ocaklarında çalıştırın sadece yatmak için ceza evinde tutun.

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

ELİNE SAĞLIK MERSİN EMNİYETE TEŞEKKÜR LER

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Darısı diğer bütün gümrüklere inşallah enseyi kalınlaştırmışlar incelmesi şart

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