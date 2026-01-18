Mersin'de seyahat acentesi işletme belgesi olmayan 3 işletmeye para cezası
Mersin'de seyahat acentesi işletme belgesi olmayan 3 işletmeye toplam 106 bin 248 lira ceza uygulandı. Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde başlattığı denetimlerde belgeleri eksik olan işletmelere idari para cezası kesildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında seyahat acentesi işletme belgesi olmadan faaliyette bulunan 3 işletmeye 106 bin 248 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel