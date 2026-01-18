Mersin'de seyahat acentesi işletme belgesi olmayan 3 işletmeye para cezası

Mersin'de seyahat acentesi işletme belgesi olmayan 3 işletmeye 106 bin 248 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında seyahat acentesi işletme belgesi olmadan faaliyette bulunan 3 işletmeye 106 bin 248 lira ceza kesildi.