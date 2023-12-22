Mersin'de Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.E. idaresindeki 31 RA 828 plakalı otomobil, Tekmen Mahallesi D-400 kara yolunda, A.T'nin kullandığı 33 LZ 203 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü A.T. ile yanındaki A.B. ilk müdahalenin ardından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.