Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Mezitli ilçesindeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikanın hasar gördüğü bildirildi.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Tece Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel