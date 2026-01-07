Haberler

Akdeniz ilçesinde kaldırım ve yol işgali yapan işletmelere para cezası verildi

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgali yapan 5 işletmeye 8.700 lira ceza uyguladı. Denetimlerde açıkta satış yapan işletmelere de yasal işlem yapıldı.

Çalışma kapsamında açıkta satış yaptığı belirlenen pastanelere de yasal işlem uygulandı.

Denetimde, Zeytinlibahçe Caddesi'ndeki bir işletme önünde uzun süredir kaldırılmayan hurda araçlar zabıta tarafından bulundukları yerden alındı, kaldırılan her araç için işletmeye 9 bin 440 lira ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "İlçemizin en yoğun kullanılan ana caddelerinde yaya ve araç trafiğinin güvenli, düzenli ve akıcı bir şekilde sağlanması önceliğimizdir. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyemizle koordineli olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.??????????????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
