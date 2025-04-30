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Mersin'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı, 38 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Mersin'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı, 38 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
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Mersin'de gerçekleştirilen kaçak alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 38 ton 820 kilo etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonrası şüpheliler tutuklandı.

MERSİN'de kaçak alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 38 ton 820 kilo etil alkol da ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte kaçak alkol üretimi bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takiplerin ardından, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerine operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda ise 38 ton 820 kilo etil alkol, 8 bin 700 adet farklı ebatlarda boş bidon, 88 bin adet kapak, 65 bin adet etiket. 3 tonluk ısıtmalı arıtma tankı, alkol doldurma mekanizması ve folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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