Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel