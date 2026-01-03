Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel