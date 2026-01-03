Haberler

Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen operasyonda 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmine sahip Change Araç çetesinin 18 şüphelisinin yakalandığını açıkladı. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol altında.

Bakan Yerlikaya: Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Çin'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi

Tehlikeyi görünce, prezervatife yüklü zam getirdiler
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım

Dünyaca ünlü yerde, ezan sesini ilk kez duyunca hemen kayda aldı
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Merih Demiral'ın gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı

Merih'in gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi