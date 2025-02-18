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Mersin'de Araç Kiralama ve Konaklama Tesislerine Ceza

Mersin'de Araç Kiralama ve Konaklama Tesislerine Ceza
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Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, 101 konaklama tesisi ve 230 araç kiralama firması kontrol edildi. Sonuç olarak, 3 işletmeye toplam 279 bin 946 lira ceza uygulandı.

Mersin'de araç kiralama firmaları ve konaklama tesislerine yönelik denetimlerde 3 işletmeye 279 bin 946 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri kent genelindeki 101 konaklama tesisi ve 230 araç kiralama firmasını denetledi.

Kontrollerde, 2 konaklama tesisine "anlık veri göndermeme", 1 araç kiralama firmasına da "gerçeğe aykırı kayıt tutma" suçundan toplamda 279 bin 946 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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