Mersin'de Araç Kiralama ve Konaklama Tesislerine Ceza
Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, 101 konaklama tesisi ve 230 araç kiralama firması kontrol edildi. Sonuç olarak, 3 işletmeye toplam 279 bin 946 lira ceza uygulandı.
Mersin'de araç kiralama firmaları ve konaklama tesislerine yönelik denetimlerde 3 işletmeye 279 bin 946 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri kent genelindeki 101 konaklama tesisi ve 230 araç kiralama firmasını denetledi.
Kontrollerde, 2 konaklama tesisine "anlık veri göndermeme", 1 araç kiralama firmasına da "gerçeğe aykırı kayıt tutma" suçundan toplamda 279 bin 946 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel