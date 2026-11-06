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Mersin'de 1125 firmada ürün denetlendi, 198 bin 650 lira ceza uygulandı

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Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelinde fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 1125 firmada 92 bin 943 ürün kontrol edildi, ihlalde bulunan firmalara toplam 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ihlalde bulunduğu tespit edilen firmalara 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik denetimlerde, 1125 firmada 92 bin 943 ürün kontrol edildi.

Ekiplerce, ihlalde bulunduğu tespit edilen firmalara toplam 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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