Mersin'de 116 bin 50 adet kaçak kol saati ele geçirildi
Mersin'de düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonunda 116 bin 50 adet taklit kol saati ele geçirildi. Yaklaşık piyasa değeri 1.5 milyar TL olan sahte ürünler, bir depoda yapılan baskınla bulundu.

MERSİN'de düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonunda piyasa değeri 1,5 milyar TL olan 116 bin 50 adet tanınmış birçok markanın taklit kol saatleri ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada bir depoda imitasyon saat sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin depoya yaptığı baskında koliler içerisinde birçok ünlü markaların taklit edildiği 116 bin 50 adet imitasyon kol saati ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyar lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
