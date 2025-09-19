Mersin Aydıncık'ta Fırtına Etkili, 2 Tekne Battı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda kıyıya bağlı 2 tekne battı.

İlçede fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Aydıncık Limanı'nda kıyıya bağlı teknelerde 2'si battı.

Aydıncık Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aydıncık Limanı'mızda Maviş ve Bora Alp isimli tekneler suya batmıştır. Tekne sahiplerinin en kısa sürede ilgilenmeleri önemle rica olunur." denildi.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü kent için fırtına uyarısı vermişti.