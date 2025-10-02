Mersin Akdeniz Belediyesi İmalathanelerinde Ürün Üretimi Başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hizmet noktalarında ihtiyaç duyulan ürün ve malzemeler belediye imalathanelerinde üretiliyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, hizmet birimleri ve personeli aracılığıyla ilçe sakinlerine her alanda kaliteli ve kesintisiz hizmet verilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçe sınırlarındaki park, bahçe ve yeşil alan gibi hizmet noktalarında ihtiyaç duyulan araç, gereç, çeşitli ürün ve malzemeler belediye imalathanelerinde üretiyor.

Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı atölyelerde de zarar ve bakımı gereken bazı ekipman ve malzemeler onarılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediyenin öz kaynaklarıyla üretim, tamirat, tadilat, bakım ve geri dönüşüm yapışmaları yaptıklarını belirterek, "Kaynaklarımızı halkımızın yararına en verimli şekilde kullanıyor, hem tasarruf sağlıyor hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızla karşılıyoruz. Amacımız daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir Akdeniz sunmaktır." ifadelerini kullandı.???????