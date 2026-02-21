Haberler

Merkez Bankası 3 Elektronik Para Kuruluşunun Faaliyet İznini İptal Etti

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. İptal edilen kuruluşlar arasında TTM Elektronik Para, Klon Ödeme Kuruluşu ve Fzypay yer alıyor.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Şubat 2026 tarihli kararına dayanarak üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Şubat 2026 tarihli ve 33175 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle,TCMB üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. İptal edilen kuruluşlar arasında TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yer alıyor.

Kaynak: ANKA
