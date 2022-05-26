Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Haberler

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 680 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 680 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 680 milyon dolar azalarak, 100 milyar 261 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 187 milyon dolarlık azalışla 61 milyar 198 milyon dolardan 60 milyar 11 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 20 Mayıs haftasında 493 milyon dolar eksilerek 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolara geriledi.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Merkez Bankası, Banka, dolar, Mayıs, Güncel, Haberler

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