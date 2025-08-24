Menemen'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

29 Ekim Mahallesi'nde mobilya üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada hasar oluştu.