Menemen'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, fabrikada hasar meydana geldi.

İzmir'in Menemen ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

29 Ekim Mahallesi'nde mobilya üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
