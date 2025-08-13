Memur-Sen Yozgat Şubesi'nden Kamu Toplu Sözleşmesi Açıklaması

Memur-Sen Yozgat Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Ali Kenan Şerefli, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini kabul etmediklerini söyledi.

Türkiye büyürken memurun da alım gücünün artması gerektiğini belirten Şerefli, toplu sözleşme masasının adalet, denge ve eşitlik sağlayacak güce sahip olduğunu ifade etti.

Şerefli, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin uzlaşmayla tamamlanmasının, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır olacağını kaydetti.