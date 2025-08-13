Memur-Sen Niğde Şubesinden 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması
Memur-Sen Niğde Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Ellerindeki pankartlarla Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Hasan Orhan, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini gerçekçi bulmadıklarını söyledi.
Memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini belirten Orhan, kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu bu teklifin gidermeyeceğini ifade etti.
Orhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme masasının bir haftadan az süresi olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel