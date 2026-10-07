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Meloni, bütçelere milyarlarca avro ek yük nedeniyle AB'den bütçe esnekliği istedi

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Meloni, AB'den bütçe esnekliği talebinin keyfiyetten değil, bütçelere milyarlarca avro ek yükten kaynaklandığını söyledi. Meloni, bugünkü enflasyonun 3 yıl önce öngörülen yüzde 1,8'den çok yüksek olduğunu ve bunun tüm üye ülkeler için daha yüksek maliyetlere yol açtığını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, küresel çapta artan enerji fiyatlarının enflasyona etkisi sebebiyle Avrupa Birliği'nden (AB) bütçe kurallarında daha fazla esneklik taleplerinin, keyfiyetten değil bütçelerinden milyarlarca avro daha fazla harcama yapmaları gerekeceğinden kaynaklandığını söyledi.

AB'nin güneydeki 9 ülkesinin oluşturduğu "MED9" grubunun, Hırvatistan'ın Split kentindeki zirvesine katılan Meloni, basın toplantısında konuştu.

İtalya'nın enflasyon nedeniyle AB'den daha fazla esneklik talep etmesine ilişkin soru üzerine Meloni, şunları söyledi:

"Biz keyfimizden sınırsız harcama talep etmiyoruz. Ancak bütçelerimizde, herhangi bir karar almamış olmamıza rağmen harcamak zorunda kalacağımız milyarlarca avroluk ek yük bulunacağını dikkate almak gerekiyor. Bunun, izin verilen harcama artışının sınırları içinde objektif olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Meloni, artan enflasyonun ulusal bütçeler üzerindeki etkisi meselesini gündeme getirdiklerini vurgulayarak, "Bugünkü enflasyon, 3 yıl önce öngörülen yüzde 1,8 değil. Bugün, çok daha yüksek ve bu durum, tahminimce tüm üye ülkeler açısından otomatik olarak daha yüksek maliyetlere yol açıyor." diye konuştu.

Başbakan Meloni, bu dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'nın doğu kanadına çok fazla odaklanıldığını, bununla beraber güney kanadının da ne kadar önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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