Melikgazi Belediyesi zabıtası ekipleri ramazan ayı öncesi denetimlerini artırdı

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda satışı yapan esnafa yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi ve gramajı kontrol edildi. Belediye Başkanı Palancıoğlu, vatandaşların sağlığının korunması ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçe genelinde gıda satışı yapan esnafı denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ay geçirmesi amacıyla yapılan denetimlerde işletmeler incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ekiplerin, işletmelerde fiyat etiketi, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi ve gramajı kontrol ettiğini belirtti.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmesi isteyen Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek her türlü gıda imalatı ve satışın önlenmesi ayrıca vatandaşların yiyeceklerini gönül rahatlığıyla alabilmeleri ve huzurlu bir şekilde tüketebilmeleri için zabıta ekiplerimiz denetimler yapıyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması için de ramazan ayı boyunca denetimlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

