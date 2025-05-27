Melikgazi'de Emlak Vergisi Ödemeleri Başladı

Melikgazi'de Emlak Vergisi Ödemeleri Başladı
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan-reklam vergisinin 1. taksit ödemelerinin 2 Haziran’a kadar yapılabileceğini açıkladı. Ödeme kolaylıkları ve e-belediye hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin 1. taksit ödemelerinin başladığını ve 2 Haziran'da son bulacağını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ve kasım aylarında iki taksit olarak tahsil edilen emlak vergileri için ilk ödeme döneminin başladığını anımsattı.

Verginin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ben de hem kendimin hem de annemin vergisini veznemizde ödedim. Tam 14 veznede arkadaşlarımız vergi ödemeleriniz için sizlere yardımcı oluyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaşlarımız kolaylıkla, beklemeden ödeme yapıyor. Ödemelerin son günü ise 2 Haziran Pazartesi. Melikgazili vatandaşlarımızın vergi dönemlerinde sıkıntı yaşamamaları adına her türlü ödeme kolaylığını sunuyoruz. Akıllı belediyecilik kapsamında vatandaşlarımız belediyeye gelmeden işlemlerini e-belediye üzerinden 7/24 güvenli bir şeklide online olarak da yapabilirler. Kamu hizmetlerimizin sürdürülebilirliği açısından vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi önemlidir. Ayrıca ödemelerde yoğunluk olmaması için veznelerimizin çalışma gün ve saatlerini düzenledik. Hafta içi veznelerimiz sabah saat 08.30'dan akşam saat 19.00'a kadar açıktır. 31 Mayıs-1 Haziran hafta sonu saat 09.00 ve 17.30 arası veznelerimiz açık."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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