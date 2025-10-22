Haberler

Melbourne'da Değerli Koleksiyon Bebekleri Çalındı

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 9 bin dolar değerinde 43 Labubu koleksiyon bebeği çalmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı. Polis operasyonunda, çalınan bebekler ele geçirildi ve şüpheli, mahkemece kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir kişi, yaklaşık 9 bin dolar değerindeki 43 Labubu koleksiyon bebeği çalmakla suçlandı.

ABC News'un haberine göre, polis, salı günü Melbourne'un batısındaki Airport West bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, yaklaşık değeri 9 bin doları bulan 43 Labubu koleksiyon bebeği ele geçiren polis, bebekleri çaldığı iddia edilen 40 yaşındaki kişiyi, hırsızlık ve çalıntı mal bulundurma suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Polis, çalınan 43 bebekten bazılarının yaklaşık 500 dolar değerinde sınırlı üretim bir koleksiyonun parçaları olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece Mayıs 2026'da Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Öte yandan, ele geçirilen eşyalar arasında, kahverengi bir çantaya takılı pelüş Labubu anahtarlığı da bulundu.

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu bebekleri, piyasaya sürüldüğü 2015'ten bu yana büyük ilgi görüyor.

İlk olarak yaklaşık 30 dolara satılan bebekler yüzlerce hatta binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
