Haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Küba'ya petrol göndermeye devam edeceklerini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'ya petrol ve insani yardım göndermeye devam edeceklerini açıkladı. Sheinbaum, bu desteğin dayanışma amaçlı olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'ya petrol göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin abluka uyguladığı ve Venezuela'dan enerji sevkiyatının kesildiği Küba'ya destek verdi.

Sheinbaum, " Küba'ya petrol ve insani yardım konusunda her zaman destek olmaya hazırız. Meksika, Küba için daha iyi koşulların oluşmasına katkı sağlayabiliyorsa, biz her zaman orada olacağız. Bu, çok zor koşullar altında yaşayan Küba halkıyla kurulan bir ilişkidir." ifadelerini kullandı.

Meksika'nın dış politikasının kardeşlik ilkelerine dayandığını hatırlatan Sheinbaum, "Bu, halkın aleyhine değil, çünkü gönderilen miktar gerçekten çok az. Üretilenin çok küçük bir kısmı gönderiliyor ama bu, dayanışma amaçlı bir destektir." diye konuştu.

Öte yandan, Meksika'dan yaklaşık 86 bin varil yakıt yüklü bir tanker, Küba'nın başkenti Havana Körfezi'ne ulaştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

Trump, Grönland ile ilgili ilk isteğini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu