Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Küba ile yeni ticari anlaşmaları ele aldıklarını belirtti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba ile yeni yatırım fırsatları ve ticari anlaşmalar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Küba halkına insani yardımların sürdürüleceği vurgulandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba ile yeni yatırım olanakları ve ticari anlaşmaların değerlendirildiğini söyledi.

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Küba halkının yaşadığı zorluklar karşısında insani yardımların sürdürüleceğini belirtti.

Küba yönetiminin ekonomide daha fazla sektörü dışa açma kararı aldığını hatırlatan Sheinbaum, "Bu durum, özel şirketlerin Küba'da yatırım yapabilmesine veya karma şirketler aracılığıyla işbirliği kurulmasına imkan tanıyor. Şu anda bu alanlarda mevcut ticari fırsatları ve yatırım imkanlarını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Küba'ya insani yardımların kolaylaştırılması amacıyla Meksika Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın (Amexcid) Havana'da operasyonel bir temsilciliğinin bulunduğuna da dikkati çekti.

Öte yandan Sheinbaum, Barcelona'da düzenlenen "Demokrasiyi Savunma Zirvesi" kapsamında Küba'daki son gelişmeleri ele aldıklarını aktararak, "Küba halkının ihtiyaç duyduğu gıda ve temel malzemelerin sevkiyatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Zirveye katılan tüm hükümetler, Küba'ya insani yardım sağlanmasının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." dedi.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
