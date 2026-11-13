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Meksika Ekonomi Bakanı Ebrard, APEC'in kilit diyalog platformu olduğunu söyledi

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Meksika Ekonomi Bakanı Ebrard, APEC'in kilit diyalog platformu olduğunu söyledi
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Meksika Ekonomi Bakanı Ebrard, APEC'in küresel ekonomi ve ticarette kilit diyalog platformu olduğunu söyledi. Ebrard, Devlet Başkanı Sheinbaum'un 17-19 Kasım'da Shenzhen'deki 33. APEC zirvesine katılacağını, Meksika'nın 2028 forumuna ev sahipliği yapmak üzere seçildiğini açıkladı.

MEKSİKO, 13 Kasım (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumunun, küresel ekonomi ve ticarette değişimlerin yaşandığı 21. yüzyılda ekonomilerin ticaret, büyüme, yatırım ve üretim biçimlerine ilişkin kilit bir diyalog ve koordinasyon platformu işlevi gördüğünü söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un perşembe günkü basın toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Ebrard, Meksika'nın dünyanın en büyük 10. ihracatçısı ve en büyük 13. ekonomisi konumunda bulunduğuna dikkat çekerek, foruma katılımlarının önemli olduğunu vurguladı.

Meksika'nın 2028 yılındaki foruma ev sahipliği yapmak üzere oy birliğiyle seçildiğini hatırlatan Ebrard, bunun Meksika'nın uluslararası toplumdaki geniş tanınırlığını yansıttığını kaydetti.

Ebrard, Sheinbaum'un 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacağını açıkladı.

Ebrard'a göre zirve, mevcut rekabetlere ve ticaret politikalarındaki farklılıklara rağmen gerilimleri azaltma, mutabakatlara varma ve ortak refaha doğru ilerleme yollarını keşfetmeyi amaçlıyor.

Asya-Pasifik bölgesinden 21 ekonominin bir araya geldiği APEC, ticareti ve yatırımı kolaylaştırmayı ve bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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