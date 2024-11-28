Mehmet Tural, Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanlığına Yeniden Seçildi
Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Tural, tek aday olarak katıldığı seçimde 100 oyla yeniden başkan seçildi. Tural, kooperatifin ortaklarına teşekkür ederek, birlik vurgusu yaptı.
Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Mehmet Tural getirildi.
İlçedeki özel bir tesiste gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Tural tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde Tural, kullanılan 100 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Yönetim kurulu ise Enver Tunçay, Hayrettin Taşan ve Tahsin Ergin'den oluştu.
Tural, genel kurula katılanlara teşekkür ederek, "Her zaman ortaklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kooperatif hepimizin ortak malı. Kendi öz mallarına sahip çıkarak genel kurulumuza katılan ve yahut işleri dolayısıyla katılamayan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Buraya sizlerle beraber sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Genel kurula Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve kooperatif üyeleri katıldı.