Medtronic Çin Pazarına Açılıyor

SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- ABD'li tıbbi teknoloji devi Medtronic, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), ülkenin dışa açılım ve uluslararası işbirliğine verdiği önemin altını çizerek Çin pazarının kapılarını açtığını belirtti.

Medtronic Greater China'nın Kurumsal İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cao Shan, Xinhua Haber Ajansı'nın düzenlediği ve tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomi Yuvarlak Masası'nın son bölümünde yaptığı açıklamada, "CIIE platformu sayesinde, en gelişmiş ve yenilikçi ürünlerimizin Çin pazarına girişini hızlandırabiliyoruz" dedi.

Cao, şirketin 5-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve hem sergi alanı hem de katılımcı sayısı açısından yeni rekorlar kıran 8. CIIE'ye rekor düzeyde katılım sağladığını belirtirken, "Bu yıl, şimdiye kadarki en büyük sergi alanına sahibiz ve 100'den fazla yenilikçi ürünü sergiliyoruz. Bu da şimdiye kadarki en büyük portföyümüz" dedi.

Şirket, Çin'deki ilk dijital sağlık inovasyon merkezini 25 Ekim'de Beijing'de açmıştı.

Cao, fuarda son sekiz yılda 500'den fazla yenilikçi ürün ve tedavi sergilediklerini ve bunların 70'inden fazlasının pazara ilk kez sunulduğunu ifade etti.

Çin'deki 36 yıllık faaliyetlerini değerlendiren Cao, şirketin CIIE'ye sürekli katılması sayesinde, Çin hükümetinin dışa açılım ve kapsayıcılık konusunda gösterdiği kendine güven ve kararlılık ile ülkenin iş ortamındaki somut iyileşmelere tanık olduklarını vurguladı.

Yetkili, şirketin Çin'deki yatırımlarını artırdığını ve pazarı keşfetmeye devam edeceğini ifade etti.

Cao, "Çin'in dünyanın en büyük tıbbi pazarı ve küresel inovasyonun önemli bir merkezi haline geleceğine inanıyoruz" dedi.