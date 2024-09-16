Mecitözü Bayan Voleybol Takımı Şampiyonluğu ile Ödüllendirildi
Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, 2. Kamu Spor Oyunları'nda şampiyon olan Mecitözü Bayan Voleybol Takımı'nı kabul ederek sporcuları tebrik etti. Nayman, takımın bölge şampiyonasında başarılı olmasını diledi.
Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Çorum'da 2. Kamu Spor Oyunları'nda şampiyon olan Mecitözü Bayan Voleybol Takımı'nı kabul etti.
Nayman, sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunlarında voleybol branşında şampiyon olmaları nedeniyle tebrik etti.
Sporcularla sohbet eden Nayman, 1-6 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge şampiyonası için başarı dileklerini iletti.