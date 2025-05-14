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MATSO'dan İletişim Atölyesi: İş Dünyasında Etkili İletişimin Önemi

MATSO'dan İletişim Atölyesi: İş Dünyasında Etkili İletişimin Önemi
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyasında etkili iletişimin önemini vurgulamak amacıyla bir İletişim Atölyesi toplantısı düzenledi. Eğitmen olarak katılan Dr. Eren Keser, kişisel farkındalık ve müşteri ilişkileri üzerine bilgiler paylaştı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından "İnsana Dokunan Güç: Kendini Yönet, İletişimini Güçlendir ve Müşteri Kazan" başlıklı İletişim Atölyesi Toplantısı gerçekleştirildi.

MATSO hizmet binasında düzenlenen toplantıya, ABED Eğitim Koordinatörü Dr. Eren Keser konuşmacı olarak katıldı. Oda üyelerinin katıldığı toplantıda, iş dünyasında etkili iletişimin önemi, kişisel farkındalık, iletişim stratejileri, müşteri ilişkilerinde güvenin rolü ve öz yönetim gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, doğru ve etkili iletişimin iş dünyasında fark yarattığını belirtti.

Güngör, "Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çeşitli eğitimler ve toplantılar düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerle üyelerimizin hem iş yaşamlarına hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Eğitim sonunda MATSO Başkanı Güngör, Dr. Eren Keser'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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