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MARTI Kurucusu: İstanbul'un peşkeş çekilmesidir, bir utançtır

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MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, UKOME toplantısında alınan 2 bin 500 yeni taksi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'un peşkeş çekildiğini ve bu kararın bir utanç olduğunu belirtti. Öktem, kararın mahkemeden döneceğini ve mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, UKOME toplantısında alınan 2 bin 500 yeni taksi kararına ilişkin yaptığı açıklama, "Bu sorunun çözümü asla değildir. İstanbul'un peşkeş çekilmesidir, bir utançtır. Başarılı olmayacaktır, karar mahkemeden dönecektir. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Bu işin arkasındayız. 200 bin kişiyiz. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği çıkana kadar da mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

İBB UKOME Toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi.

UKOME toplantısı öncesinde Martı TAG sürücüleriyle bir araya gelen Oğuz Alper Öktem, İBB'nin kazanıp vatandaşın kaybettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"2 bin 500 adet aplikasyon tabanlı taksi plakası çıkartılıyor. Bu plakaları şu anda lisans sahibi olan Bitaksi kullanabilecek. İBB, Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün bürokratıyla Bitaksi şirketi sahibi Nazım Salur'a 2 bin 500 tane plakayı peşkeş çekiyor. Vatandaşı aptal yerine koyarak diyorlar ki sen git milyonlara ihaleden plaka al sonra bir tane şirkete çalış. Rezilliktir, bu sorunun çözümü asla değildir. İstanbul'un peşkeş çekilmesidir, bu bir utançtır. Başarılı olmayacak, mahkemeden dönecektir. Rekabet Kurumu'ndan dönecektir. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Bu işin arkasındayız. 200 bin kişiyiz. Biz Ay'a gitmeyeceğiz. Bizi bir yere gönderemezsiniz, İstanbul'dayız. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizde finansal da psikolojik de kaynak bitmez."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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