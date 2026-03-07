Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 1 tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mart tarihinde Marmaris ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları öne sürülen 8 şüphelinin Marmaris, İstanbul, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Aralarında eski Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İ.Ö'nün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eski Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İ.Ö'nün de aralarında olduğu 5 kişi, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Hakim karşını çıkan şüphelilerden İ.E. tutuklanırken, S.Ö. ve İ.Ö. yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı