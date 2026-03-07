Haberler

Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 1 tutuklama

Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mart tarihinde Marmaris ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları öne sürülen 8 şüphelinin Marmaris, İstanbul, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Aralarında eski Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İ.Ö'nün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eski Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İ.Ö'nün de aralarında olduğu 5 kişi, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Hakim karşını çıkan şüphelilerden İ.E. tutuklanırken, S.Ö. ve İ.Ö. yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!