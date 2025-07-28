Marmaraereğlisi'nde Evsel Atık Su Denetimleri Başlatıldı

Marmaraereğlisi'nde Evsel Atık Su Denetimleri Başlatıldı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize evsel atık suların bırakıldığı iddiaları üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirildi. Tatil sitelerinde ve sahil şeridinde incelemeler yapıldı, atık su numuneleri analiz için gönderildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize evsel atık suların bırakıldığı iddiasına ilişkin sahil şeridinde ve tatil sitelerinde denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede tatil sitelerinden denize evsel atık suların bırakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Denetim kapsamında, sahil şeridinde ve tatil sitelerinde inceleme yapıldı.

Ekipler tarafından alınan atık su numuneleri analize gönderildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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