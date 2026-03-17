Mardin'e özgü eşinin evde hazırladığı tatlılar ilgi görüyor

Mardin Merkez Artuklu ilçesinde iş yeri açan Sadık Hamidi, eşinin evde hazırladığı yöresel tatlıları hijyenik bir ortamda müşterilerine sunarak kentin lezzetlerini tanıtıyor.

Mardinli Sadık Hamidi, eşinin desteğiyle açtığı iş yerinde kentte özgü tatlıları müşterilerine sunuyor.

Merkez Artuklu ilçesinde Birinci Cadde'de iş yeri açan Hamidi, eşinin evde hazırladığı Mardin'e özgü tatlı çeşitlerini satıyor.

Hamidi, tatlıların ev ortamında, hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlandığını söyledi.

İşletmede ilk etapta Mardin'e ait yöresel 3 çeşit tatlının hazırlandığını, ilerleyen süreçte yine kente özgü farklı yöresel tatlıların da menüye ekleneceğini kaydeden Hamidi, tatlıların yapımında eşinin aktif rol aldığını, annelerinin ve kayınvalidesinin de destek verdiğini ifade etti.

Hamidi, tatlılara yönelik müşterilerin olumlu dönüşlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
