Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mazıdağı İlçesini Ziyaret Etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mazıdağı İlçesini Ziyaret Etti
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hükümet Konağında genel asayiş konuları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Akkoyun, daha sonra esnafla buluşarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun Mazıdağı Hükümet Konağını ziyaret etti.

Ziyarette, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve ilgili güvenlik birim amirlerinin katılımıyla, genel asayiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Akkoyun, daha sonra Mazıdağı Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek görevi başındaki personeller ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafı ziyaret eden Akkoyun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretleri kapsamında Mazıdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevinde incelemelerde bulunan Akkoyun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, ayrıca vakıf bünyesinde faaliyet gösteren Çocukevi ve 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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