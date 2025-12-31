Mardin Valisi Akkoyun'dan yeni yıl mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, ülkede huzur ve güven ortamının pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği bir dönem yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, değerlere sahip çıkarak emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklalimizden ve istikbalimizden ödün vermeden istikrarın, barışın ve huzur ikliminin devamı için gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mardin'imizde 2025 yılında sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata birçok alanda gerçekleştirdiğimiz kamu yatırımları ve projelerin 2026 yılında da azim ve kararlılıkla yürütülmesi en önemli hedefimizdir."

Akkoyun, yeni yılın ülkeye, kente ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.