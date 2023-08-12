Mardin Nusaybin'de Tanker Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeniköy mevkiinde meydana gelen kazada, iki tanker aynı yönde seyreden bir tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında yangın çıktı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Nusaybin'de 3 aracın çarpıştığı kaza sonrası patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeniköy mevkiinde iki tanker, aynı yönde seyreden tıra çarptı. Kaza sonrası meydana gelen patlama sonrası yangın çıkarken kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Nusaybin Yeniköy mevkiinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürdürülürken, yol trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.