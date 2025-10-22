Haberler

Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Mardin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 262 milyon lira nakit aktarımı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

MARDİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 262 milyon lira nakit aktarımı yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yasa dışı sanal bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira değerinde nakit aktarımı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
