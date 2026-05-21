Mardin'de susuz tarlada ilk arpa hasadı yapıldı, çiftçiye gram altın hediye edildi

MARDİN'de susuz tarlada ekilen arpanın ilk hasadı, Kızıltepe Ovası'nda yapıldı. Bereket yılının yaşandığı ovada 6 dönümlük araziden 3 ton verim elde edilirken, ilk mahsul kilosu 20 liradan satıldı. İlk hasadı yapan çiftçiye, gram altın hediye edildi.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezleri arasında yer alan Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı Kızıltepe Ovası'nda gerçekleştirildi. Kırsal Yamanlar Mahallesi'nde 6 dönümlük susuz tarlada hasat edilen yaklaşık 3 ton arpa, Hububat Ticaret Merkezi'ndeki müzayede salonunda satışa çıkarıldı. İlk ürün olması nedeniyle arpa, zahireci esnafı Hacı Süer tarafından sembolik olarak kilosu 20 liradan satın alındı. Satışı yapılan ilk mahsul, dualarla ambarlara boşaltıldı. Sezonun ilk hasadını yapan çiftçi Veysi Yaman'a, Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından gram altın hediye edildi.

'YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE KURU ALANLAR DA OLDUKÇA İYİ DURUMDA'

Mehmet Şerif Öter, bu yıl yağışların etkisiyle verimde artış beklendiğini belirterek, "2026 yılının ilk mahsulü, Kızıltepe Ovası'nda bugün hasat edildi. Geçen yıl ilk hasat 14 Mayıs Çiftçiler Bayramı'nda gelmişti. Bu yıl ilk ürünümüz, 21 Mayıs'ta geldi. Çiftçimiz Veysi Yaman'ın 6 dönümlük kuru arazisinde yaklaşık 3 ton verim bekleniyor. Bu da dönüm başına yaklaşık 500 kilogram verim anlamına geliyor. Geçen yıl kuru alanlarda ciddi kayıplar yaşanmıştı. Ancak bu yıl yağışların etkisiyle kuru alanlar da oldukça iyi durumda. Verim noktasında bereketli bir yıl bekliyoruz" dedi.

'GEÇMİŞ YILLARA GÖRE VERİM ÇOK GÜZEL'

Çiftçi Veysi Yaman ise verimden memnun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl kuru alanda çok güzel verim elde ediyoruz. Sadece 6 dönümde 3 tona yakın arpa elde ettim, bu da geçmiş yıllara nazaran çok güzel" diye konuştu.

Zahireci Hacı Süer de yeni sezonun üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı