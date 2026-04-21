Mardin'de selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespiti başlatıldı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde dün yaşanan selin ardından temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel sularının bastığı mobilya deposu sahibi İbrahim Özdemir, yaklaşık 7,5 milyon TL'lik bir zararının olduğunu söyledi.

Meteoroloji 15'inci Müdürlüğü'nün Mardin için 'sarı' kodlu uyarısı sonrası dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası rögarların tıkanması sonucu biriken sular, kot altındaki ev ve işyerlerini bastı. Sele dönüşen sağanak sonrası zarar gören alanlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor. İş yerleri su altında kalan esnaf, sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışırken, Artuklu ilçesinde bir mobilya deposu da su altında kalmıştı. İşletme sahibi İbrahim Özdemir, yaklaşık 7,5 milyon TL'lik bir zararının olduğunu söyledi. Selin çok kısa bir sürede gerçekleştiğini belirten Özdemir, rögarların tıkanması sonucu suyun geri basması sonucu deponun hızla dolduğunu ifade etti. Özdemir, "Selin olma sebebi dışarıdaki rögarların tıkalı olması ve suyun geri basmasıydı. Deponun içindeki giderlerden, lavabolardan, hatta pencerelerden bile su girdi. Her şey 1 saat içinde oldu, suyun hızına yetişemedik" dedi.

Depoda bulunan yatak odası takımları, bazalar, başlıklar ve tekstil ürünlerinin büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini belirten Özdemir, toplam zararının 7,5 Milyon TL bandında olduğu ve yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı