Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Artuklu, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde tütün ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 20 bin 768 paket kaçak sigara, 13 bin 970 adet ısıtılmış tütün mamulü, 2 bin 700 puro ve 247 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.