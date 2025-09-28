Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 15 Bin Paket Ele Geçirildi

Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde 15 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde çalışma başlatıldı.

Nusaybin ilçesinde durdurulan araçta 9 bin 280 paket, Artuklu ilçesinde durdurulan araçta ise 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.